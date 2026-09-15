МВД: до 10 лет тюрьмы грозит напавшему на цветочный магазин жителю Благовещенска

В Приамурье задержан подозреваемый в разбойном нападении на цветочный магазин МВД: до 10 лет тюрьмы грозит напавшему на цветочный магазин жителю Благовещенска

Москва15 сен Вести.В Благовещенске задержан 55‑летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на продавца цветочного салона, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщается в MAX-канале МВД Амурской области.

Преступление произошло рано утром 30 августа. В помещение зашел мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал у продавца имеющуюся в кассе наличность. Сотрудница отдала ему денежный ящик, он вытащил из него 25 тысяч рублей и скрылся. Подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей говорится в сообщении

Задержанный признал вину и пояснил, что в момент преступления был сильно пьян. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.