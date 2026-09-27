На Камчатке задержали двух мужчин, подозреваемых в краже 800 л дизельного масла

Двое жителей Камчатки подозреваются в краже 800 литров дизельного масла На Камчатке задержали двух мужчин, подозреваемых в краже 800 л дизельного масла

Москва27 сен Вести.В Петропавловске-Камчатском задержали двух мужчин, которые похитили с места своей работы четыре бочки по 200 литров дизельного масла, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД края.

Установлено, что в августе 2026 года, находясь на рабочем месте, на судне, двое мужчин выпивали. Один предложил второму похитить бочки с дизельным маслом и продать их. Найдя покупателя и машину, которая перевезет груз, мужчины похитили с места работы 4 бочки дизельного масла объемом по 200 литров каждая. Со слов мужчин, сделали они это, поскольку их работодатель не выплачивал зарплату. Ущерб составил 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное о краже. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет говорится в сообщении

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование.