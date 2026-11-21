Москва21 нояВести.Полиция задержала одного из подозреваемых в ограблении жителя Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городского управления МВД России в мессенджере МАХ.
Вечером 26 октября в отдел полиции по Петроградскому району обратился индивидуальный предприниматель 29 лет с заявлением об ограблении. Он пояснил, что за несколько дней до этого познакомился со соседом по дому.
После совместной тренировки новый приятель со своим другом пригласили бизнесмена к себе, где напали и забрали ключи от его квартиры, откуда похитили деньгинаписали в пресс-службе
Всего из квартиры дома №8 по улице Вязова похищена сумма в 1,1 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.
19 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий один из нападавших, 31-летний гражданин Северо-Кавказского региона, задержан оперативниками Главка совместно с коллегами из УМВД России по Петроградскому району Петербурга на территории Республики Дагестан
рассказали в ведомстве
Фигурант задержан, часть похищенного изъята. Второго грабителя разыскивают.