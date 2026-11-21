Задержан один из подозреваемых в краже 1,1 млн рублей из квартиры петербуржца

Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в краже 1,1 млн у бизнесмена Задержан один из подозреваемых в краже 1,1 млн рублей из квартиры петербуржца

Москва21 ноя Вести.Полиция задержала одного из подозреваемых в ограблении жителя Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба городского управления МВД России в мессенджере МАХ.

Вечером 26 октября в отдел полиции по Петроградскому району обратился индивидуальный предприниматель 29 лет с заявлением об ограблении. Он пояснил, что за несколько дней до этого познакомился со соседом по дому.

После совместной тренировки новый приятель со своим другом пригласили бизнесмена к себе, где напали и забрали ключи от его квартиры, откуда похитили деньги написали в пресс-службе

Всего из квартиры дома №8 по улице Вязова похищена сумма в 1,1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

19 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий один из нападавших, 31-летний гражданин Северо-Кавказского региона, задержан оперативниками Главка совместно с коллегами из УМВД России по Петроградскому району Петербурга на территории Республики Дагестан

рассказали в ведомстве

Фигурант задержан, часть похищенного изъята. Второго грабителя разыскивают.