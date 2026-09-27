В Петербурге арестован обвиняемый в разбойном нападении на девушку

В Петербурге арестован грабитель, ударивший девушку битой по лицу ради 28 тысяч В Петербурге арестован обвиняемый в разбойном нападении на девушку

Москва27 сен Вести.В Санкт-Петербурге суд взял под стражу мужчину, обвиняемого в разбойном нападении на девушку на проспекте Металлистов. По версии следствия, он избил ее битой ради 28 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егора Агеева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ… Срок меры - 25.11.2026 говорится в сообщении инстанции в мессенджере МАХ

Согласно материалам уголовного дела, ночью 24 сентября 33-летний житель Мордовии ударил девушку по лицу битой, похитил у нее ценные вещи и скрылся. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Фигуранта задержали через два дня, свою вину он признал.