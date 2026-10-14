В Москве задержали подозреваемого в краже на 48 млн рублей из дома в Ленобласти

Подозреваемый в краже на 48 млн рублей из дома в Ленобласти задержан в Москве В Москве задержали подозреваемого в краже на 48 млн рублей из дома в Ленобласти

Москва14 окт Вести.Петербургские оперативники задержали в Москве подозреваемого в краже имущества почти на 48,5 миллиона рублей из частного дома в Ленобласти. Об этом сообщает региональный главк МВД в MAX.

Информация о крупной краже из частного дома в поселке Ленинское Выборгского района Ленинградской области поступила к правоохранителям 12 сентября.

Неизвестный, получив доступ в дом через 17-летнюю дочь владельца, проник внутрь и похитил имущество на общую сумму 48 миллионов 431 тысяча рублей говорится в публикации

Было возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной в особо крупном размере.

Сотрудники уголовного розыска петербургского главка совместно с районными оперативниками установили личность предполагаемого злоумышленника, выяснили, что он находится в Москве, и в рамках служебной командировки выехали в столицу.

Вечером 29 сентября они задержали 20-летнего подозреваемого на Рязанском проспекте.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение похищенного имущества и возможных соучастников фигуранта, а также проверяют подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям.