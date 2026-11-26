В Санкт-Петербурге арестовали подозреваемого в краже 13,9 млн из Lamborghini

В Петербурге арестовали подозреваемого в краже почти 14 млн из Lamborghini В Санкт-Петербурге арестовали подозреваемого в краже 13,9 млн из Lamborghini

Москва26 ноя Вести.Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу гражданина Грузии Руденко, который подозревается в краже из салона автомобиля Lamborghini почти 14 миллионов рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-служба судов города в MAX.

По версии следствия, вечером 17 ноября на Корпусной улице Руденко тайно проник в салон Lamborghini Urus и путем свободного доступа похитил 90 тысяч долларов и 6,5 млн рублей на общую сумму около 13,9 млн рублей.

После мужчина скрылся и распорядился деньгами по своему усмотрению.

25 ноября подозреваемого задержали.

Из материалов, имеющихся в распоряжении суда, следует, что Руденко, при допросе в качестве подозреваемого, дал признательные показания. Просил более мягкую меру у суда отмечается в сообщении

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста до 17 января 2027.