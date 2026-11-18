Экс-начальника МРЭО ГИБДД в Петербурге арестовали за взятки

В Петербурге арестовали экс-начальника МРЭО ГИБДД за взятки Экс-начальника МРЭО ГИБДД в Петербурге арестовали за взятки

Москва18 ноя Вести.Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Алексея Метлина за получение взяток на общую сумму более 43 миллионов рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Метлина задержали 17 ноября, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Метлин, возглавляя отдел МРЭО ГИБДД № 15, с апреля 2022-го по ноябрь 2024 года получил от неустановленных лиц взятки на общую сумму 43,4 миллиона рублей за фиктивную сдачу теоретического и практического экзаменов, а также выдачу водительских прав.

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Метлина... Срок меры — 16 января 2027 года сказано в сообщении

Отмечается, что экс-полицейский настаивал на более мягкой мере пресечения.