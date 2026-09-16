Москва16 сенВести.На Московском шоссе в Санкт-Петербурге 30-летний выходец из Средней Азии, находясь в машине инспекторов ДПС, пытался дать правоохранителям взятку, завернув деньги в уголовный кодекс. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
В ходе оформления ДТП, находясь в салоне патрульного автомобиля, мужчина предложил инспектору ДПС денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности, и неприменение мер, связанных с выдворением за пределы Российской Федерацииотмечается в сообщении в мессенджере MAX
Инспектор отказался от денег и задержал мигранта. Мужчина был доставлен в полицию.
Возбуждено уголовное дело.