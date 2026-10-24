Москва24 октВести.В Санкт-Петербурге произведено задержание двух мужчин, подозреваемых в нескольких случаях хищений дорогостоящих автомобилей. Об этом сообщает петербургская полиция.
Задержанные ранее были судимы. Были похищены автомобили Lexus GS350, BMW X6 и BMW 730i. Общая сумма ущерба составила 19,4 миллиона рублей.
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в серии хищений дорогостоящих автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской областиговорится в сообщении
Уточняется, что BMW 730i обнаружили на Орлово-Денисовском проспекте с подмененными номерами. Два других автомобиля были разобраны на запасные части, которые были проданы.
Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.