В Петербурге задержаны подозреваемые в хищениях дорогостоящих иномарок Полиция Петербурга задержала подозреваемых в нескольких хищениях иномарок

Москва24 окт Вести.В Санкт-Петербурге произведено задержание двух мужчин, подозреваемых в нескольких случаях хищений дорогостоящих автомобилей. Об этом сообщает петербургская полиция.

Задержанные ранее были судимы. Были похищены автомобили Lexus GS350, BMW X6 и BMW 730i. Общая сумма ущерба составила 19,4 миллиона рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в серии хищений дорогостоящих автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области говорится в сообщении

Уточняется, что BMW 730i обнаружили на Орлово-Денисовском проспекте с подмененными номерами. Два других автомобиля были разобраны на запасные части, которые были проданы.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.