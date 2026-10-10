Водитель из Петербурга обвиняется в удержании в иномарке судебного пристава Полиция в Ленобласти задержала удерживавшего судебного пристава водителя

Москва10 окт Вести.Полицейские задержали в Ленинградской области водителя иномарки, который удерживал в автомобиле судебного пристава, сообщается в MAX-канале МВД Санкт-Петербурга.

В полицию поступила информация о незаконном удержании мужчины в автомобиле BMW. Оперативно автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции во Всеволожском районе Ленинградской области.

В настоящее время водитель иномарки, удерживавший судебного пристава, доставлен в отдел полиции для принятия в отношении него законного и обоснованного решения говорится в сообщении

Предварительно установлено, что пристав прибыл на изъятие автомобиля должника. Во время оформления в салоне автомобиля водитель начал движение транспортного средства.