Москва10 октВести.Полицейские задержали в Ленинградской области водителя иномарки, который удерживал в автомобиле судебного пристава, сообщается в MAX-канале МВД Санкт-Петербурга.
В полицию поступила информация о незаконном удержании мужчины в автомобиле BMW. Оперативно автомобиль был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции во Всеволожском районе Ленинградской области.
В настоящее время водитель иномарки, удерживавший судебного пристава, доставлен в отдел полиции для принятия в отношении него законного и обоснованного решенияговорится в сообщении
Предварительно установлено, что пристав прибыл на изъятие автомобиля должника. Во время оформления в салоне автомобиля водитель начал движение транспортного средства.