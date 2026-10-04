Москвичка купила Porsche Cayenne, а он оказался в розыске Интерпола Москвичка купила Porsche Cayenne, находящийся в розыске Интерпола

Москва4 окт Вести.Два года назад москвичка купила за 9,78 млн рублей Porsche Cayenne, а в сентябре 2026 года на Тверской улице в Москве ее остановили сотрудники ДПС и сообщили, что машина находится в розыске Интерпола.

Как пишет РЕН ТВ, машину изъяли.

Женщина направила фирме из Санкт-Петербурга, где приобретала машину, досудебную претензию с требованием вернуть вложенные средства. В компании выплачивать деньги отказались.

Представители фирмы заявили, что на момент совершения сделки сведения о розыске автомобиля отсутствовали сказано в сообщении

Женщина обратилась в полицию в надежде на возмещение причиненного ущерба.