Москва4 октВести.Два года назад москвичка купила за 9,78 млн рублей Porsche Cayenne, а в сентябре 2026 года на Тверской улице в Москве ее остановили сотрудники ДПС и сообщили, что машина находится в розыске Интерпола.
Как пишет РЕН ТВ, машину изъяли.
Женщина направила фирме из Санкт-Петербурга, где приобретала машину, досудебную претензию с требованием вернуть вложенные средства. В компании выплачивать деньги отказались.
Представители фирмы заявили, что на момент совершения сделки сведения о розыске автомобиля отсутствовалисказано в сообщении
Женщина обратилась в полицию в надежде на возмещение причиненного ущерба.