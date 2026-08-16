Москвичка хочет вернуть более 4 млн за кроссовер Geely с поддельным VIN-номером Москвичка пытается вернуть более 4 млн рублей за машину с поддельным VIN-номером

Москва16 авг Вести.Жительница Москвы пытается вернуть более 4 млн рублей за купленный в салоне "новый" автомобиль, у которого оказался поддельный идентификационный номер.

По данным канала Baza, покупательница Лидия приобрела кроссовер Geely в автосалоне "КАР АЦ" за 3,72 млн рублей. Еще 110 тысяч она заплатила за допуслуги. При попытке поставить автомашину на учет в ГАИ женщина узнала, что табличка с VIN-номером переклеена и, возможно, перебита.

Госавтоинспекторы заподозрили, что машина в угоне, и передали информацию в полицию. Теперь автомобиль невозможно ни зарегистрировать, ни продать. На отправленную в салон претензию Лидия получила ответ, что Geely поступила прямо с завода.

Юрист девушки отметил, что важно было действовать в первые 15 дней после покупки. В этот срок, по закону, можно вернуть технически сложный товар. Теперь Лидия ждет решения полиции и ответа дилера. Сумма предъявленной претензии - более 4,26 млн рублей.