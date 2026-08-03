В Иркутске владельцу инспекторы ГАИ вернули похищенный более 20 лет назад Lexus

Украденную более 20 лет иномарку инспекторы ГАИ вернули ее владельцу в Иркутске В Иркутске владельцу инспекторы ГАИ вернули похищенный более 20 лет назад Lexus

Москва3 авг Вести.Жителю Подмосковья в Иркутске вернули похищенный более 20 лет назад Lexus, он был обнаружен при содействии Интерпола, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, кроссовер американской сборки в 2005 году пропал в Подмосковье. Во время постановки автомобиля на учет бдительный сотрудник ГАИ заметил, что номера агрегатов машины имеют признаки незаконного изменения. Криминалисты подтвердили, что планка с номером "вварена" в кузов. Для установления владельца транспортного средства подключились сотрудники отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области. Выяснилось, что автомобиль находится в розыске.

Для получения транспорта мужчина прибыл в столицу Восточной Сибири, где ему передали ключи и автомобиль – отмечается в сообщении

Машину вернули законному владельцу благодаря совместной работе нескольких ведомств России, а также НЦБ Интерпола Японии.