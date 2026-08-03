Москва3 авгВести.Жителю Подмосковья в Иркутске вернули похищенный более 20 лет назад Lexus, он был обнаружен при содействии Интерпола, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, кроссовер американской сборки в 2005 году пропал в Подмосковье. Во время постановки автомобиля на учет бдительный сотрудник ГАИ заметил, что номера агрегатов машины имеют признаки незаконного изменения. Криминалисты подтвердили, что планка с номером "вварена" в кузов. Для установления владельца транспортного средства подключились сотрудники отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области. Выяснилось, что автомобиль находится в розыске.
Для получения транспорта мужчина прибыл в столицу Восточной Сибири, где ему передали ключи и автомобиль –отмечается в сообщении
Машину вернули законному владельцу благодаря совместной работе нескольких ведомств России, а также НЦБ Интерпола Японии.