Porsche актрисы "Беспринципных" повредили на миллион рублей в шиномонтажке

Porsche актрисы "Беспринципных" разбили в московском автосервисе из-за конфликта Porsche актрисы "Беспринципных" повредили на миллион рублей в шиномонтажке

Москва17 окт Вести.В московском автосервисе на улице Правды сотрудники намеренно повредили Porsche актрисы сериалов "Беспринципные", "Триггер", "Дядя Леша" Зои Зиновьевой из-за конфликта по поводу стоимости работ. Об этом сообщает Baza.

Ущерб иномарки предварительно оценили в миллион рублей.

Все случилось из-за того, что актриса отказалась платить вдвое больше за подкачку колеса в шиномонтажке.

Когда пришло время забирать машину, сотрудники задрали ценник выше, чем договаривались. Клиентка не стала терпеть наглость, предложила урегулировать все через суд и отдала изначально оговоренную сумму отмечается в сообщении

По словам Зои Зиновьевой, сотрудникам не понравился отказ платить двойную стоимость, и они начали удерживать женщину. Когда же актриса пыталась выехать, сотрудники автосервиса резко опустили ворота прямо на машину.

В результате повреждения в виде вмятин и царапин получила крыша, лобовое стекло, капот и фары.

Артистка написала заявление в полицию и будет добиваться денег через суд.