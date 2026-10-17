Москва17 октВести.В московском автосервисе на улице Правды сотрудники намеренно повредили Porsche актрисы сериалов "Беспринципные", "Триггер", "Дядя Леша" Зои Зиновьевой из-за конфликта по поводу стоимости работ. Об этом сообщает Baza.
Ущерб иномарки предварительно оценили в миллион рублей.
Все случилось из-за того, что актриса отказалась платить вдвое больше за подкачку колеса в шиномонтажке.
Когда пришло время забирать машину, сотрудники задрали ценник выше, чем договаривались. Клиентка не стала терпеть наглость, предложила урегулировать все через суд и отдала изначально оговоренную суммуотмечается в сообщении
По словам Зои Зиновьевой, сотрудникам не понравился отказ платить двойную стоимость, и они начали удерживать женщину. Когда же актриса пыталась выехать, сотрудники автосервиса резко опустили ворота прямо на машину.
В результате повреждения в виде вмятин и царапин получила крыша, лобовое стекло, капот и фары.
Артистка написала заявление в полицию и будет добиваться денег через суд.