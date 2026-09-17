Жительница Смоленской области угнала и подожгла автомобиль после ДТП

Жительница Смоленской области из мести сожгла чужую машину Жительница Смоленской области угнала и подожгла автомобиль после ДТП

Москва17 сен Вести.В Смоленской области возбуждено два уголовных дела в отношении жительницы Сычевского муниципального округа, которая подозревается в поджоге автомобиля, угнанного с места ДТП, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Дорожная авария произошла на 1073-м километре автодороги "Золотое кольцо России", в нее попали автомашины Chery и ВАЗ-2114. На место выехали экипаж ДПС Госавтоинспекции и скорая помощь.

Прибывшие сотрудники дорожной полиции зафиксировали обстоятельства ДТП. Пострадавших отвезли в больницу для прохождения медицинского освидетельствования.

Однако на месте происшествия осталась пассажирка автомашины Chery 1997 года рождения.

Она воспользовалась ключами, оставленными в автомобиле ВАЗ-2114, села за руль данного транспортного средства и доехала до поля, где подожгла авто. В результате возгорания машина полностью уничтожена огнем отмечается в публикации

Девушка задержана. Она объяснила, что разозлилась на женщину-водителя отечественного авто за то, что та решила вызвать сотрудников Госавтоинспекции, отказавшись от возмещения ущерба на месте ДТП, и таким образом решила ей отомстить.