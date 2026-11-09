"Абзац": пострадавшая в ДТП с BlaBlaCar год ждет компенсации

Пострадавшая в ДТП пассажирка BlaBlaCar год добивается компенсации "Абзац": пострадавшая в ДТП с BlaBlaCar год ждет компенсации

Москва9 ноя Вести.28-летняя жительница Санкт-Петербурга Тоша Степнова, пострадавшая в тяжелом ДТП, уже год не может добиться компенсации от водителя. Об этом она рассказала изданию "Абзац".

После аварии девушка оказалась парализована и теперь готовит обращение к главе СК Александру Бастрыкину.

Девушке присвоили первую группу инвалидности. Сейчас она проходит восстановительное лечение. При этом предполагаемый виновник ДТП, по словам собеседницы, материальной помощи не оказал. Он удалил переписку и не связывался с ней на протяжении всего времени говорится в материале

Утром 8 ноября 2025 года Тоша Степнова ехала из Орла в Москву через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar. Около 08.15 под Тулой автомобиль на высокой скорости врезался в машину, стоявшую на обочине.

По словам пострадавшей, водитель сильно превышал скорость – примерно до 150 км/ч, резко перестраивался и обгонял другие автомобили. Девушка просила его ехать спокойнее, но он уверял, что все в порядке.

Основной удар пришелся на пассажирскую сторону. Степнова полтора месяца провела в реанимации Тульской областной больницы, была подключена к ИВЛ, а первые две недели врачи боролись за ее жизнь.

Из-за раздробленного шестого шейного позвонка у нее был поврежден спинной мозг. Сейчас девушка не чувствует ничего ниже ключиц, может двигать руками, но кисти не работают.

В BlaBlaCar сообщили, что после обращения Степновой аккаунт водителя заблокировали. Также девушка подала жалобу на затягивание расследования уголовного дела.