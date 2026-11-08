Пять человек госпитализированы после ДТП на трассе в Нижнем Тагиле

В ДТП в Нижнем Тагиле пострадали пять человек Пять человек госпитализированы после ДТП на трассе в Нижнем Тагиле

Москва8 ноя Вести.В Нижнем Тагиле автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали пять человек. Подробности в MAX сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Авария произошла 8 ноября 2026 года около 20.00 на 1-м км автодороги вокруг города Нижний Тагил (участок от автодороги "Южный подъезд к городу Нижний Тагил" до автодороги "Нижний Тагил - Нижняя Салда"). По предварительной информации, 35-летняя женщина за рулем "Пежо 206" потеряла управление и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с двигавшимся навстречу автомобилем "ВАЗ-2114", за рулем которого был 23-летний мужчина.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств и три пассажира "ВАЗ-2114", все - местные жители, доставлены в Городскую больницу №1 Нижнего Тагила, где медики оказывают им необходимую помощь говорится в сообщении

Автоинспекторы регулируют движение транспорта на месте происшествия.

При обследовании участка были выявлены неудовлетворительные дорожные условия - наличие рыхлого снега на проезжей части. Ответственной за содержание дороги организации выдано предписание об устранении выявленных недостатков.