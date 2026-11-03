На Ставрополье пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей

Пять человек получили травмы при столкновении двух автомобилей на Ставрополье На Ставрополье пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей

Москва3 ноя Вести.В ДТП на трассе в Предгорном округе Ставропольском крае при столкновении двух автомобилей травмированы пять человек. Об этом в MAX сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, 3 ноября около 16.20 на 5 км автомобильной дороги "п. Пятигорский, примыкание к автодороге "Незлобная-Зольская" водитель за рулем "ВАЗ-2105" не пропустил автомобиль "Тойота", двигавшийся по главной дороге. Транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и его 3 пассажира, а также водитель иномарки с травмами доставлены в ГБУЗ СК "Предгорная РБ" говорится в сообщении

Автоинспекторы установили, что водитель ВАЗ имеет стаж вождения 4 месяца. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.