Москва3 нояВести.В ДТП на трассе в Предгорном округе Ставропольском крае при столкновении двух автомобилей травмированы пять человек. Об этом в MAX сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительной информации, 3 ноября около 16.20 на 5 км автомобильной дороги "п. Пятигорский, примыкание к автодороге "Незлобная-Зольская" водитель за рулем "ВАЗ-2105" не пропустил автомобиль "Тойота", двигавшийся по главной дороге. Транспортные средства столкнулись.
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и его 3 пассажира, а также водитель иномарки с травмами доставлены в ГБУЗ СК "Предгорная РБ"говорится в сообщении
Автоинспекторы установили, что водитель ВАЗ имеет стаж вождения 4 месяца. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.