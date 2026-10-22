При столкновении машин на Ставрополье пострадали 4 человека, из них двое детей

В ДТП на Ставрополье пострадали 4 человека, в том числе двое детей При столкновении машин на Ставрополье пострадали 4 человека, из них двое детей

Москва22 окт Вести.В автоаварии в Нефтекумском округе Ставропольского края получили травмы 4 человека, в том числе 2 ребенка, сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительной информации, 21 октября около 13.20 минут в ауле Тукуй-Мектеб 19-летний водитель за рулем "Приоры" совершал обгона и столкнулся с "Шевроле", которым управлял 14-летний подросток.

В результате автоаварии водитель "Шевроле" и его 13-летний пассажир, а также 2 пассажира "Приоры" 18 лет с травмами доставлены в больницу г. Нефтекумска говорится в мессенджере

Как установили автоинспекторы, 19-летний водитель "Приоры" имеет водительский стаж 1 год, нарушений ПДД не зафиксировано. 14-летний водитель "Шевроле не имеет водительских прав, машина принадлежит отцу подростка. Мужчину привлекли к ответственности за передачу управления лицу, не имеющему водительских прав. Также решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

По факту ДТП проводится проверка. Продолжается установление деталей происшествия.