Юноша пострадал при столкновении двух авто на Ставрополье

Две легковушки столкнулись на Ставрополье — пострадал 19-летний юноша Юноша пострадал при столкновении двух авто на Ставрополье

Москва8 ноя Вести.Две легковушки столкнулись в селе Кочубеевском Ставропольского края, в результате аварии пострадал 19-летний юноша. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Уточняется, что ДТП произошло днем 7 ноября. Предварительно, водитель Chery , выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21074, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение транспортных средств.

После столкновения автомобиль ВАЗ-21074 по инерции продолжил движение, съехал за пределы проезжей части и совершил наезд на … линию электропередачи. В результате автоаварии 19-летний водитель … ВАЗ-21074 доставлен … в больницу … Невинномысска, где после обследования был госпитализирован говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

За рулем Chery находилась 47-летняя женщина, её стаж управления транспортными средствами составляет 23 года. За последние 2 года она 4 раза привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД, преимущественно за превышение установленной скорости.

По факту аварии организована проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.