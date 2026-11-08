В Ставропольском крае при столкновении авто пострадали трое взрослых и подросток

Трое взрослых и 13-летний пассажир пострадали в результате ДТП на Ставрополье В Ставропольском крае при столкновении авто пострадали трое взрослых и подросток

Москва8 ноя Вести.На Ставрополье в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе 13-летний подросток. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 8 ноября, в воскресенье, на улице Садовой в селе Донском Труновского округа. Предварительно, при выезде со второстепенной дороги водитель Hyundai не уступил ВАЗ-2113, который двигался по главной. Пытаясь избежать столкновения, мужчина за рулем иномарки резко затормозил, вылетел на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21074.

В результате автоаварии пострадали четыре человека: 38-летний водитель и 31-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-21074, 53-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2113, а также 13-летний пассажир ВАЗ-21074 говорится в Telegram-канале ведомства

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося выясняются. По факту организована проверка.