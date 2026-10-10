Четыре человека пострадали в перевернувшемся автомобиле в Ставрополье

В Ставрополье четыре человека пострадали в ДТП Четыре человека пострадали в перевернувшемся автомобиле в Ставрополье

Москва10 окт Вести.В Ставропольском крае четыре человека пострадали в перевернувшемся автомобиле, всех госпитализировали. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло около полуночи 10 октября на 12-м километре трассы Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск– Красногвардейское. По данным ГАИ, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате автоаварии 31-летний водитель и 3 его пассажира (мужчины, все жители соседней республики) с места ДТП каретой скорой помощи с многочисленными травмами были госпитализированы в больницу г. Изобильного говорится в сообщении

Обстоятельства ДТП выясняются.