На Ставрополье три человека пострадали в ДТП с "Газелью" из-за непогоды

"Газель" размазало по дороге в результате ДТП на Ставрополье, пострадали трое На Ставрополье три человека пострадали в ДТП с "Газелью" из-за непогоды

Москва29 ноя Вести.В Благодарненском округе Ставропольского края произошло ДТП из-за непогоды, пострадали три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в MAX.

По данным ведомства, авария случилась 29 ноября около 15 часов на 51-м км автодороги Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч. Водитель Suzuki не учел погодные условия и выехал на встречную полосу, где врезался в "Газель".

В результате автоаварии травмы получили водитель и пассажир автомобиля Suzuki,а также водитель "Газели" говорится в сообщении

Всех пострадавших увезли в Благодарненскую центральную районную больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.