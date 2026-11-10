Водитель и шестеро пассажиров пострадали в ДТП с тремя авто на Ставрополье

Семь человек пострадали в массовом ДТП в Ставропольском крае Водитель и шестеро пассажиров пострадали в ДТП с тремя авто на Ставрополье

Москва10 ноя Вести.Семь человек пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Красногвардейском округе Ставропольского края, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, на 215 км трассы Ростов-на-Дону–Ставрополь 30-летний водитель Lada Granta не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди Toyota. После Lada по инерции выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

В результате аварии пострадали водитель Lada Granta и шестеро пассажиров Toyota. Все они были госпитализированы говорится в сообщении

Автоинспекторами установлено, что водитель Lada Granta был лишен права управления транспортными средствами. Проводится проверка.