Москва10 нояВести.Семь человек пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Красногвардейском округе Ставропольского края, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.
По предварительным данным, на 215 км трассы Ростов-на-Дону–Ставрополь 30-летний водитель Lada Granta не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди Toyota. После Lada по инерции выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.
В результате аварии пострадали водитель Lada Granta и шестеро пассажиров Toyota. Все они были госпитализированыговорится в сообщении
Автоинспекторами установлено, что водитель Lada Granta был лишен права управления транспортными средствами. Проводится проверка.