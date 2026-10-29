Москва29 октВести.На 14 км дороги Пятигорск – Георгиевск в Ставропольском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика SHACMAN и "Газели". В результате пострадали семь человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции в MAX.
Предварительно, водитель грузовика при повороте налево не уступил дорогу микроавтобусу, который двигался во встречном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия два человека были доставлены в реанимационное отделение. Пять человек проходят обследование в Георгиевской городской больницеотмечается в сообщении
Проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.