Четверо детей и трое взрослых пострадали в ДТП с грузовиком в Карелии

Грузовик врезался в микроавтобус в Карелии, пострадали семь человек Четверо детей и трое взрослых пострадали в ДТП с грузовиком в Карелии

Москва14 сен Вести.В Пряжинском районе Карелии произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, пострадали семь человек. Об этом госавтоинспекция республики сообщила в соцсети "ВКонтакте".

По предварительной информации полиции, в месте проведения дорожно-ремонтных работ водитель рефрижератора допустил наезд на микроавтобус, стоящий на красный сигнал светофора говорится в сообщении

Это произошло около 14.20 на 353 км автодороги Р-21 "Кола".

В аварии пострадали трое взрослых и четверо детей – водитель и пассажиры микроавтобуса. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции.