В ДТП в Карелии попали члены многодетной семьи, они не пострадали

В машине, в которую на трассе "Кола" врезался грузовик, ехала многодетная семья В ДТП в Карелии попали члены многодетной семьи, они не пострадали

Москва14 сен Вести.В микроавтобусе, в который врезался грузовик на трассе "Кола" в Карелии, находилась семья из шести человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

В микроавтобусе находилась семья: четверо детей, мама и папа. Папа был за рулем рассказал собеседник агентства

ДТП произошло днем 14 сентября в Пряжинском районе Карелии. По информации полиции, рефрижератор наехал на микроавтобус, стоявший на красный свет. В этом месте в тот момент проводился ремонт дороги.

Как сообщили РИА Новости в оперативных службах, водитель рефрижератора госпитализирован с переломами, члены многодетной семьи из микроавтобуса отпущены на амбулаторное лечение.

Движение на трассе, где произошло ДТП, на данный момент восстановлено.

Проверку по факту ДТП начала прокуратура Республики Карелия.