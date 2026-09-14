Москва14 сенВести.В микроавтобусе, в который врезался грузовик на трассе "Кола" в Карелии, находилась семья из шести человек, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
В микроавтобусе находилась семья: четверо детей, мама и папа. Папа был за рулемрассказал собеседник агентства
ДТП произошло днем 14 сентября в Пряжинском районе Карелии. По информации полиции, рефрижератор наехал на микроавтобус, стоявший на красный свет. В этом месте в тот момент проводился ремонт дороги.
Как сообщили РИА Новости в оперативных службах, водитель рефрижератора госпитализирован с переломами, члены многодетной семьи из микроавтобуса отпущены на амбулаторное лечение.
Движение на трассе, где произошло ДТП, на данный момент восстановлено.
Проверку по факту ДТП начала прокуратура Республики Карелия.