Москва13 сенВести.На 17-м километре трассы А-151 в Республике Чувашии произошло ДТП с участием Lada Priora и микроавтобуса Mercedes. Двум участникам происшествия понадобилась медицинская помощь, стало известно из публикации республиканской ГАИ.
Авария была зарегистрирована сотрудниками ГАИ вечером воскресенья, 13 сентября. По первоначальной информации, водитель легковушки не уступил дорогу микроавтобусу.
В результате ДТП водитель Priora получит черепно-мозговые травмы. Предварительно, ушиб головы получила 44-летняя женщина-пассажир маршруткинаписано в MAX
Госавтоинспекция уточняет, что в момент столкновения двух транспортных средств в маршрутке находились 18 пассажиров.