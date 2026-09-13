Два жителя Чувашии получили повреждения в ДТП легкового автомобиля и маршрутки

В Чувашии столкнулись легковушка и микроавтобус, два человека пострадали Два жителя Чувашии получили повреждения в ДТП легкового автомобиля и маршрутки

Москва13 сен Вести.На 17-м километре трассы А-151 в Республике Чувашии произошло ДТП с участием Lada Priora и микроавтобуса Mercedes. Двум участникам происшествия понадобилась медицинская помощь, стало известно из публикации республиканской ГАИ.

Авария была зарегистрирована сотрудниками ГАИ вечером воскресенья, 13 сентября. По первоначальной информации, водитель легковушки не уступил дорогу микроавтобусу.

В результате ДТП водитель Priora получит черепно-мозговые травмы. Предварительно, ушиб головы получила 44-летняя женщина-пассажир маршрутки написано в MAX

Госавтоинспекция уточняет, что в момент столкновения двух транспортных средств в маршрутке находились 18 пассажиров.