Госавтоинспекция: в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье пострадали 11 человек

Госавтоинспекция Ставрополья уточнила количество пострадавших в ДТП с автобусом Госавтоинспекция: в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье пострадали 11 человек

Москва29 окт Вести.Число пострадавших при столкновении микроавтобуса "Газель" с грузовиком составило одиннадцать человек, сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции УМВД России по Ставропольскому краю в мессенджере МАХ.

По уточненным данным, в автоаварии с микроавтобусом и грузовиком пострадали 11 человек. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь написали в ведомстве

Ранее региональное управление МЧС России сообщало, что количество пострадавших составило 12.

Авария произошла на 13-м километре автодороги Пятигорск – Георгиевск в станице Лысогорская. Столкнулись маршрутная "Газель" с пассажирами и грузовик. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, виновником стал водитель грузовика, который при повороте налево не уступил дорогу микроавтобусу, двигавшемуся навстречу.