Москва29 октВести.Количество пострадавших в ДТП в Георгиевском муниципальном округе Ставропольского края увеличилось до 12, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.
На данный момент в больницу города Георгиевска доставлены 12 человекговорится в публикации
Авария произошла на 13-м километре автодороги Пятигорск – Георгиевск в станице Лысогорская. Столкнулись маршрутная "Газель" с пассажирами и грузовик.
Детей в числе пострадавших нет.
На месте работают три специалиста МЧС и одна единица техники.
По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, виновником стал водитель грузовика, который при повороте налево не уступил дорогу микроавтобусу, двигавшемуся навстречу.