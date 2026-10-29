В ДТП в Ставропольском крае пострадали 12 человек

Число пострадавших в ДТП с грузовиком и "Газелью" на Ставрополье выросло до 12 В ДТП в Ставропольском крае пострадали 12 человек

Москва29 окт Вести.Количество пострадавших в ДТП в Георгиевском муниципальном округе Ставропольского края увеличилось до 12, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.

На данный момент в больницу города Георгиевска доставлены 12 человек говорится в публикации

Авария произошла на 13-м километре автодороги Пятигорск – Георгиевск в станице Лысогорская. Столкнулись маршрутная "Газель" с пассажирами и грузовик.

Детей в числе пострадавших нет.

На месте работают три специалиста МЧС и одна единица техники.

По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, виновником стал водитель грузовика, который при повороте налево не уступил дорогу микроавтобусу, двигавшемуся навстречу.