На Ставрополье после ДТП с 12 пострадавшими возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после ДТП с 12 пострадавшими на Ставрополье На Ставрополье после ДТП с 12 пострадавшими возбудили уголовное дело

Москва29 окт Вести.Уголовное дело возбуждено после дорожно-транспортного происшествия с участием "Газели" и грузовика в Ставропольском крае, в результате которого пострадали 12 человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону в MAX.

Ранее стало известно, что на 13 км автодороги Пятигорск – Георгиевск в станице Лысогорская грузовик столкнулся с микроавтобусом с пассажирами. В больницу города Георгиевска были доставлены 12 пострадавших. Детей среди пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и степень вины участников ДТП.