Москва29 октВести.Уголовное дело возбуждено после дорожно-транспортного происшествия с участием "Газели" и грузовика в Ставропольском крае, в результате которого пострадали 12 человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону в MAX.
Ранее стало известно, что на 13 км автодороги Пятигорск – Георгиевск в станице Лысогорская грузовик столкнулся с микроавтобусом с пассажирами. В больницу города Георгиевска были доставлены 12 пострадавших. Детей среди пострадавших нет.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)отмечается в сообщении
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и степень вины участников ДТП.