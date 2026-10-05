Четыре человека пострадали в ДТП в Ставрополье

В Ставрополье четыре человека госпитализированы после ДТП Четыре человека пострадали в ДТП в Ставрополье

Москва5 окт Вести.В Ставропольском крае четыре человека попали в больницу после столкновения двух легковых автомобилей, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 4 октября в поселке Пятигорский. По данным ведомства, 64-летний водитель автомобиля "Лада Калина" при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем "Черри". После столкновения иномарка по инерции съехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

В результате происшествия оба водителя и два пассажира автомобиля "Черри" – все местные жители, с травмами доставлены в Пятигорскую центральную городскую больницу говорится в сообщении

По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.