Пострадавшая в ДТП в Екатеринбурге девушка вышла из комы, но потеряла память Жительница Екатеринбурга, пострадавшая в ДТП, вышла из продолжительной комы

Москва13 окт Вести.Девушка, которую в конце лета на пешеходном переходе в Екатеринбурге сбил Mercedes, очнулась после продолжительной комы, сообщил KP.RU ее отец.

Он рассказал, что Анна дышит самостоятельно, принимает пищу и разговаривает. Однако у нее пропала память и сильно упало зрение.

ДТП произошло вечером 25 августа. Анна переходила проезжую часть по пешеходному переходу, когда на нее наехала иномарка. За рулем был 22-летний парень. Позднее он объяснил, что не увидел девушку, поскольку она якобы оказалась в "слепой" зоне.

Пострадавшую отбросило на 15 метров. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребер, таза и голени. Девушку привезли в больницу в крайне тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Она впала в кому.

В конце сентября Анна открыла глаза и пришла в себя. После этого она провела в больнице еще две недели, а затем ее выписали домой. Теперь ей требуется серьезная реабилитация.

По информации Госавтоинспекции Свердловской области, в отношении водителя Mercedes ведется административное расследование. Проверка по факту ДТП продолжается.