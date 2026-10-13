Москва13 октВести.Девушка, которую в конце лета на пешеходном переходе в Екатеринбурге сбил Mercedes, очнулась после продолжительной комы, сообщил KP.RU ее отец.
Он рассказал, что Анна дышит самостоятельно, принимает пищу и разговаривает. Однако у нее пропала память и сильно упало зрение.
ДТП произошло вечером 25 августа. Анна переходила проезжую часть по пешеходному переходу, когда на нее наехала иномарка. За рулем был 22-летний парень. Позднее он объяснил, что не увидел девушку, поскольку она якобы оказалась в "слепой" зоне.
Пострадавшую отбросило на 15 метров. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребер, таза и голени. Девушку привезли в больницу в крайне тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Она впала в кому.
В конце сентября Анна открыла глаза и пришла в себя. После этого она провела в больнице еще две недели, а затем ее выписали домой. Теперь ей требуется серьезная реабилитация.
По информации Госавтоинспекции Свердловской области, в отношении водителя Mercedes ведется административное расследование. Проверка по факту ДТП продолжается.