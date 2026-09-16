Ночное ДТП с опрокидыванием на МКАД попало на видео

Женщина чудом уцелела в ДТП с опрокидыванием на МКАД Ночное ДТП с опрокидыванием на МКАД попало на видео

Москва16 сен Вести.Столичный Дептранс опубликовал кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент серьезного дорожно-транспортного происшествия на Московской кольцевой автомобильной дороге.

Инцидент произошел накануне незадолго до полуночи на внешней стороне магистрали на участке МКАД между пересечением с Новорижским и Рублевским шоссе.

Женщина из автомобиля, остановившегося в четвертой полосе из-за технической неисправности, вышла на проезжую часть и встала перед машиной со знаком аварийной остановки.

Она пыталась подавать сигналы водителям, однако один из автомобилистов не заметил ее. В последний момент женщина успела отскочить в сторону, после этого легковушка врезалась в обездвиженное транспортное средство и перевернулась.

Предварительно, никто не пострадал. На месте работали оперативные службы. Движение восстановлено говорится в заявлении Дептранса в MAX

В Дептрансе обратились к водителям с просьбой быть внимательными и не останавливаться на магистрали без крайней необходимости. Если остановки избежать не удалось, то не следует оставаться на трассе около машины.