Москва15 нояВести.Дочь Ларисы Долиной Ангелина была оштрафована на 20 тысяч рублей за парковку, утверждает Baza.
Сообщается, что девушка два раза ставила машину в неположенном месте, за что была оштрафована на 5 тысяч рублей. За просрочку платежей мировой суд удвоил сумму до 10 тысяч рублей по каждому эпизоду.
По первому штрафу решение вынесли в сентябре. При этом адвокат Ангелины просила прекратить дело, поскольку задолженность уже была погашена.
За просрочку платежей мировой суд удвоил сумму – до 10 тысяч рублей на каждыйговорится в публикации
Однако деньги были списаны принудительно судебными приставами, и суд не счел это основанием для отмены наказания, отмечает издание.
В конце сентября Долина-младшая лично пришла на заседание, признав вину по второму эпизоду, но размер штрафа остался прежним. Согласно закону, за неуплату в срок он составляет двойную сумму первоначального.
Теперь рассматривается третий эпизод. Baza пишет, что заседание перенесли на 20 ноября, из-за неявки Ангелины.