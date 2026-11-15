Baza: дочь Ларисы Долиной оштрафована за парковку на 20 тысяч

Дочь Ларисы Долиной ждут в суде из-за неуплаты штрафов за парковку Baza: дочь Ларисы Долиной оштрафована за парковку на 20 тысяч

Москва15 ноя Вести.Дочь Ларисы Долиной Ангелина была оштрафована на 20 тысяч рублей за парковку, утверждает Baza.

Сообщается, что девушка два раза ставила машину в неположенном месте, за что была оштрафована на 5 тысяч рублей. За просрочку платежей мировой суд удвоил сумму до 10 тысяч рублей по каждому эпизоду.

По первому штрафу решение вынесли в сентябре. При этом адвокат Ангелины просила прекратить дело, поскольку задолженность уже была погашена.

За просрочку платежей мировой суд удвоил сумму – до 10 тысяч рублей на каждый говорится в публикации

Однако деньги были списаны принудительно судебными приставами, и суд не счел это основанием для отмены наказания, отмечает издание.

В конце сентября Долина-младшая лично пришла на заседание, признав вину по второму эпизоду, но размер штрафа остался прежним. Согласно закону, за неуплату в срок он составляет двойную сумму первоначального.

Теперь рассматривается третий эпизод. Baza пишет, что заседание перенесли на 20 ноября, из-за неявки Ангелины.