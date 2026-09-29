Причиной чека за парковку на 945 тысяч в Шереметьево стал человеческий фактор

KP.RU: водителю насчитали почти миллион за парковку в Шереметьево Причиной чека за парковку на 945 тысяч в Шереметьево стал человеческий фактор

Москва29 сен Вести.Водителю при выезде с парковки в столичном аэропорту Шереметьево насчитали почти миллион за стоянку, сообщает KP.RU.

Ролик, в котором мужчина возмутился происходящим, был опубликован в социальных сетях.

На кадрах водитель выезжал с парковки авиагавани, он остановился у шлагбаума, чтобы сдать парковочный билет, но на экране высветилась сумма 945 700 рублей. После этого автомобилист сообщил, что ему проще оставить машину, чем заплатить за парковку. На этом ролик обрывался.

Журналисты издания разобрались в происходящем и выяснили, что виной всему человеческий фактор, а не сбой оборудования.

Причиной отображения некорректной суммы стало то, что водитель ошибочно использовал парковочный билет, полученный около месяца назад.

Система автоматически рассчитала стоимость на основании данных, записанных на этом билете … Оборудование паркинга сработало штатно сказано в публикации

В Шереметьево объяснили, что долгосрочная парковка в зоне ожидания пассажиров не предусмотрена.

После обращения клиента к диспетчеру ситуация была урегулирована на месте. Сотрудник стоянки принял решение выпустить автомобиль без оплаты.