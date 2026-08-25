Михаила Боярского оштрафовали на 6 тысяч рублей за неоплаченную парковку

Михаил Боярский получил новый штраф за неуплату парковки Михаила Боярского оштрафовали на 6 тысяч рублей за неоплаченную парковку

Москва25 авг Вести.Михаил Боярский оказался под административным наказанием из‑за просрочки оплаты штрафа за парковку. Об этом сообщает MK.RU.

Мировой судья судебного участка № 199 Санкт‑Петербурга вынес постановление о новом штрафе, так как Боярский не внес плату за парковку своего "Мерседеса" в платной зоне на набережной реки Мойки.

Боярский в итоге выплатил эту сумму, но позже установленного законом срока уточняется в сообщении

За эту задержку актеру назначили дополнительный штраф — 6000 рублей.