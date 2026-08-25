Москва25 авгВести.Михаил Боярский оказался под административным наказанием из‑за просрочки оплаты штрафа за парковку. Об этом сообщает MK.RU.
Мировой судья судебного участка № 199 Санкт‑Петербурга вынес постановление о новом штрафе, так как Боярский не внес плату за парковку своего "Мерседеса" в платной зоне на набережной реки Мойки.
Боярский в итоге выплатил эту сумму, но позже установленного законом срокауточняется в сообщении
За эту задержку актеру назначили дополнительный штраф — 6000 рублей.