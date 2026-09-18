Против Долиной возбудили исполнительное производство из-за штрафа Исполнительное производство возбудили против Долиной из-за штрафа в 4,5 тысячи

Москва18 сен Вести.В отношении певицы Ларисы Долиной возбудили исполнительное производство из-за штрафа, который она не оплатила. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что сумма штрафа – 4 500 рублей. Его выписала Московская административная дорожная инспекция – предположительно, за остановку или парковку в зоне действия запрещающих знаков.

Это не первый раз за лето, когда Долина получает штраф от Госавтоинспекции. Ранее ФССП принудительно взыскала с певицы штраф в размере 750 рублей. Почему он был не оплачен сразу, неизвестно.