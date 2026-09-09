Экс-солистка "Фабрики" Савельева оштрафована за нарушение закона о рекламе

Столичный суд обязал экс-солистку "Фабрики" Александру Савельеву выплатить штраф Экс-солистка "Фабрики" Савельева оштрафована за нарушение закона о рекламе

Москва9 сен Вести.Арбитражный суд Москвы обязал экс-солистку группы "Фабрика" Александру Савельеву выплатить задолженность по обязательным отчислениям за распространение интернет-рекламы. Об этом сообщило агентство "Известия" со ссылкой на судебный приказ.

Ранее Роскомнадзор обратился в суд с требованием взыскать с певицы обязательное отчисление за распространение рекламы в интернете, предусмотренное ч. 1 ст. 18.2 закона "О рекламе".

Уточняется, что сумма задолженности составляет 32,1 тыс. рублей. Помимо прочего, еще 8 тыс. рублей взыскано в качестве расходов по уплате госпошлины.