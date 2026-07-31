Москва31 июлВести.Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приступила к принудительному взысканию с социальной сети TikTok неоплаченных штрафов на общую сумму 8 миллионов рублей.
Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документам ФССП, один из штрафов был наложен московским судом на TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора. Компания не оплатила взыскание добровольно, в результате чего был выдан исполнительный лист.
В мае 2026 года в отношении TikTok было открыто исполнительное производство, в рамках которого принудительно взыскивались 4 миллиона рублей, классифицируемые как "штраф как вид наказания по делам об административных правонарушениях".
Кроме того, в отношении соцсети было возбуждено еще одно исполнительное производство о взыскании дополнительных четырех миллионов рублей штрафа.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал TikTok и Pinterest на 7 млн и 3,5 млн рублей за нарушение российского законодательства.