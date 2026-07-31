С TikTok в России принудительно взыскивают восемь миллионов рублей Российские приставы взыскивают с TikTok 8 миллионов рублей

Москва31 июл Вести.Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приступила к принудительному взысканию с социальной сети TikTok неоплаченных штрафов на общую сумму 8 миллионов рублей.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документам ФССП, один из штрафов был наложен московским судом на TikTok за неисполнение предписания Роскомнадзора. Компания не оплатила взыскание добровольно, в результате чего был выдан исполнительный лист.

В мае 2026 года в отношении TikTok было открыто исполнительное производство, в рамках которого принудительно взыскивались 4 миллиона рублей, классифицируемые как "штраф как вид наказания по делам об административных правонарушениях".

Кроме того, в отношении соцсети было возбуждено еще одно исполнительное производство о взыскании дополнительных четырех миллионов рублей штрафа.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал TikTok и Pinterest на 7 млн и 3,5 млн рублей за нарушение российского законодательства.