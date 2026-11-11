Москва11 ноя Вести.Российская актриса Александра Урсуляк выиграла суд по иску, поданному к двум организациям, связанным с обслуживанием дорог, из-за происшествия с ее машиной. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, инцидент с автомобилем произошел в Москве на улице Бутырский Вал. Из-под колес чужой машины вылетел люк и повредил автомобиль актрисы, сумма ущерба оценивалась более чем в 1 млн рублей. Самой Урсуляк в машине в момент инцидента не было, пишет издание.

Уточняется, что актриса подала иск в Замоскворецкий суд против двух организаций, обслуживающих дорогу и отвечающих за состояние коммуникаций.

Во вторник суд частично удовлетворил иск актрисы говорится в публикации

Александра Урсуляк - российская актриса театра, кино и телевидения, артистка Московского драматического театра имени Пушкина.