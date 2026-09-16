Москва16 сенВести.На Кутузовском проспекте продолжают работать сотрудники полиции и Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
По предварительной информации, женщина попала под колеса легкового автомобиля, перебегая дорогу в нескольких метрах от подземного перехода, сообщает ИС "Вести"
На Кутузовском проспекте продолжают работать сотрудники полиции и ЦОДД. По предварительной информации, здесь легковушка сбила пешехода. Якобы женщина перебегала дорогу в неположенном месте и угодила под колеса автомобиля. В нескольких метрах от места ДТП расположен подземный переход. Женщину госпитализировалисообщает ИС "Вести"
Госавтоинспекция продолжает выяснять подробности аварии.