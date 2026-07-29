Москва29 июлВести.Автомобиль выехал на лестницу, ведущую в подземный переход возле станции метро "Домодедовская", в результате ДТП, никто не пострадал, сообщили в столичном дептрансе.
"Станция "Домодедовская" работает штатно. Ранее на одну из лестниц, ведущих в подземный переход возле станции, после ДТП выехал автомобиль. Никто из пассажиров не пострадалговорится в сообщении
Сейчас временно ограничен выход №4. Для пассажиров открыты выходы 1–3 и 5–14.
Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГАИ.