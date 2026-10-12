Компания "БИЗНЕСАРТ-ЕК" подала иск к Люсе Чеботиной на 4,1 млн рублей

Организатор концертов подал иск к Люсе Чеботиной на сумму более 4 млн рублей Компания "БИЗНЕСАРТ-ЕК" подала иск к Люсе Чеботиной на 4,1 млн рублей

Москва12 окт Вести.В Арбитражный суд Москвы подали иск к певице Люсе Чеботиной от компании "БИЗНЕСАРТ-ЕК", которая организует концерты и праздники. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на материалы дела.

Сумма требований - 4 138 379,52 рубля.

Компания "БИЗНЕСАРТ-ЕК", занимающаяся организацией концертов и праздников, подала исковое заявление в Арбитражный суд Москвы к певице Люсе Чеботиной. Сумма исковых требований составляет 4 138 379,52 рубля говорится в публикации

Истец работает в сфере организации отдыха и развлечений. Компания участвовала в проведении концертов, городских праздников и выступлений артистов. В открытых закупках также фигурируют услуги по обеспечению мероприятий сценическим оборудованием.