Москва12 октВести.В Арбитражный суд Москвы подали иск к певице Люсе Чеботиной от компании "БИЗНЕСАРТ-ЕК", которая организует концерты и праздники. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на материалы дела.
Сумма требований - 4 138 379,52 рубля.
Компания "БИЗНЕСАРТ-ЕК", занимающаяся организацией концертов и праздников, подала исковое заявление в Арбитражный суд Москвы к певице Люсе Чеботиной. Сумма исковых требований составляет 4 138 379,52 рубляговорится в публикации
Истец работает в сфере организации отдыха и развлечений. Компания участвовала в проведении концертов, городских праздников и выступлений артистов. В открытых закупках также фигурируют услуги по обеспечению мероприятий сценическим оборудованием.