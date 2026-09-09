Москва9 сен Вести.Заслуженная артистка России Полина Агуреева – абсолютно штучная актриса. Об этом ИС "Вести" заявил режиссер Сергей Урсуляк.

Идеальная актриса на роли женщин, от которых все сходят с ума, но никто не понимает почему. Абсолютно штучный товар, абсолютно штучная актриса сказал он

Сегодня, 9 сентября, Агуреева отмечает юбилей – актрисе исполнилось 50 лет. Для широкой театральной публики ее открыл режиссер Петр Фоменко, а в качестве киноактрисы она стала известна благодаря работам Сергея Урсуляка: "Ликвидация", "Жизнь и судьба", "Исаев".