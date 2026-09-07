Москва7 сен Вести.Непрофессиональная актриса Альбина Евтушевская, ставшая известной после сериала "Интерны" и фильма "Русалка", скончалась 6 сентября в возрасте 84 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Альбины Станиславовны не стало 6 сентября говорится в сообщении

В кино Альбина Евтушевская стала сниматься в возрасте 64 лет. Случайно познакомившись с ассистентом по актерам в переходе московского метро, она получила приглашение на кастинг на "Мосфильме". Дебютировала в кино в роли бабушки девочки Алисы в фильме "Русалка". Также снималась в кинопроектах "Универ", "Глухарь","Беспринципные".