Суд в Волгограде взыскал с инспектора ДПС и членов его семьи более 16 млн руб.

С волгоградского инспектора ДПС и его семьи взыскали почти 9 млн и 3 Mercedes Суд в Волгограде взыскал с инспектора ДПС и членов его семьи более 16 млн руб.

Москва29 окт Вести.Центральный районный суд Волгограда постановил взыскать инспектора ДПС Борисова денежные средства, законность получения которых не подтверждена, сообщает объединенная пресс-служба региональных судов в мессенджере MAX.

Как установил суд, Борисов и члены его семьи с 2000 года занимались куплей-продажей транспортных средств, в том числе с "красивыми" номерами – с уникальными или симметричными комбинациями цифр и букв. В общей сложности было совершено около 220 сделок. Таким образом, Борисов занимался незаконной предпринимательской деятельностью, от которой получал внушительный доход, не декларируя его в соответствии в антикоррупционным законодательством.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о то, что законность происхождения полученных доходов и приобретенного имущества ответчиком не доказана.

Решением Центрального районного суда г. Волгограда в доход Российской Федерации в лице ФССП России с Борисова А.И. и троих членов его семьи солидарно взысканы денежные средства в размере 8 958 786 рублей. Кроме того, в доход государства обращены 3 автомобиля "Мерседес-Бенц" общей стоимостью 7 065 000 рублей говорится в публикации

Автомобили должны быть переданы Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области.

Решение обращено к немедленному исполнению, но может быть обжаловано в апелляционном порядке.