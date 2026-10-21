"Известия": налоги на люксовые авто за год принесли в бюджет РФ 6,6 млрд рублей

"Известия": налог на люксовые авто принес бюджету РФ рекордные 6,6 млрд рублей "Известия": налоги на люксовые авто за год принесли в бюджет РФ 6,6 млрд рублей

Москва21 окт Вести.Налоговые начисления на автомобили дороже 10 млн рублей за 2025 год установили рекорд, составив 6,6 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на расчеты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных ФНС.

По сравнению с 2024 годом сумма выросла на треть.

В списке 2025-го есть не только бренды, которые позиционируют себя как премиальные (Bugatti, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche), но и представители более массового сегмента, например, Chevrolet.

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, рост числа люксовых автомобилей в стране во многом связан с желанием россиян успеть приобрести и ввезти такие машины до повышения утилизационного сбора. Кроме того, покупатели стремились опередить возможное дальнейшее подорожание авто.

Ранее сообщалось, что средняя цена новой машины в России выросла в два раза за последние пять лет. При этом, по мнению главы аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, рост стоимости затронет разные сегменты рынка неодинаково.