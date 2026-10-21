Москва21 октВести.Налоговые начисления на автомобили дороже 10 млн рублей за 2025 год установили рекорд, составив 6,6 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на расчеты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных ФНС.
По сравнению с 2024 годом сумма выросла на треть.
В списке 2025-го есть не только бренды, которые позиционируют себя как премиальные (Bugatti, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche), но и представители более массового сегмента, например, Chevrolet.
По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, рост числа люксовых автомобилей в стране во многом связан с желанием россиян успеть приобрести и ввезти такие машины до повышения утилизационного сбора. Кроме того, покупатели стремились опередить возможное дальнейшее подорожание авто.
Ранее сообщалось, что средняя цена новой машины в России выросла в два раза за последние пять лет. При этом, по мнению главы аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, рост стоимости затронет разные сегменты рынка неодинаково.