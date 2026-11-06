Москва6 ноя Вести.Российские суды в первом полугодии 2026 года приняли решения в пользу налоговых органов по 95,2% от общей суммы рассмотренных требований. Это рекордный показатель за все время доступной статистики с 2016 года. Такие данные Федеральной налоговой службы изучили в РБК.

За шесть месяцев суды рассмотрели 2,7 тыс. налоговых споров на общую сумму 170 млрд рублей. Из них около 162 млрд рублей присудили налоговым органам, тогда как налогоплательщикам удалось оспорить требования лишь на 8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля удовлетворенных требований выросла на 13 процентных пунктов.

Эксперты связывают такую динамику с ужесточением судебной практики, повышением качества налоговых проверок и более избирательным подходом бизнеса к разбирательствам. В частности, Верховный суд ограничил возможности налоговой реконструкции при работе с техническими компаниями, а требования к подтверждению расходов стали строже.

Еще одним фактором стало развитие досудебного урегулирования. До суда теперь доходит меньше споров: доля дел, прошедших эту процедуру и переданных на рассмотрение судей, снизилась с 31,9% в первом полугодии 2024 года до 17,1% за аналогичный период 2026-го. По оценке экспертов, в результате в судах остаются преимущественно дела, по которым налоговые органы имеют сильную доказательную базу.