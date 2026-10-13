Банки заявили о миллионах запросов ФССП о должниках Банки пожаловались на большое количество запросов от судебных приставов

Москва13 окт Вести.Российские банки столкнулись с беспрецедентным ростом числа запросов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) о счетах должников. В отдельных случаях количество обращений увеличилось в десятки раз, пишет РБК.

Агентство ссылается на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) главе ФССП Дмитрию Аристову.

Согласно документу, с 18 по 21 сентября банки получили миллионы запросов от приставов. Один из региональных банков только за 19 сентября получил 12,8 млн обращений — столько же, сколько обычно за месяц. Другому банку за четыре дня направили около 22 млн запросов.

По данным НСФР, в этот период число запросов превышало обычные показатели как минимум в 10–12 раз, а в некоторых банках — в 30 раз.

В результате кредитным организациям приходилось тратить ресурсы на проверку данных и отправку ответов об отсутствии счетов. По закону банки обязаны отвечать на запросы ФССП в течение трех дней, иначе штраф - до 100 тыс. рублей.

НСФР попросил службу распределять запросы равномерно и предварительно выяснять через Федеральную налоговую службу, в каких банках открыты счета должников.